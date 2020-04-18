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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп заявил, что США направят Мексике аппараты ИВЛ

Американский лидер отметил, что эту медицинскую технику направят и "некоторым другим странам"

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором предложил стране помощь с аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с пандемией. Об этом американский лидер сообщил в пятницу на брифинге для журналистов в Белом доме.

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"Мы ведем переговоры с другими странами, я сегодня говорил с президентом Мексики <...>, и я сказал, что мы поможем им с аппаратами искусственной вентиляции легких, мы поможем Мексике и некоторым другим странам", - сказал он.

О возможности встречи сообщил ранее президент Мексики у себя в Twitter. "Он [Трамп] гарантировал мне, что к концу этого месяца мы получим тысячу [единиц медицинской техники] и сможем купить еще, - написал Лопес Обрадор. - Я предложил ему встретиться в июне или июле, чтобы лично передать нашу благодарность".

Число лабораторно подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Мексике достигло 6 297, умерли 486 инфицированных пациентов. Врачи проверяют еще 12 340 человек на наличие заболевания.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 692 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 36 727 человек.

Теги
МексикаСШАТрамп, ДональдЛопес Обрадор, Андрес МануэльПандемия коронавируса нового типа
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