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Пандемия коронавируса нового типа

Guardian: британские медики столкнулись с острой нехваткой средств индивидуальной защиты

Как сообщает издание, в стране почти не осталось запасов одноразовых хирургических халатов, поэтому кризисная ситуация может сложиться уже на этих выходных

ЛОНДОН, 18 апреля. /ТАСС/. Британские врачи и медсестры столкнулись с острой нехваткой некоторых средств индивидуальной защиты (СИЗ) в ходе вспышки вызываемого коронавирусом заболевания. Как сообщила в пятницу на своем сайте газета The Guardian, в стране почти иссякли запасы водоотталкивающих одноразовых хирургических халатов, входящих в комплект СИЗ для медиков, работающих с зараженными коронавирусом пациентами.

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Кризисная ситуация может сложиться уже на этих выходных, так как, по словам источников издания, количество халатов, находящихся сейчас в резерве Национальной системы здравоохранения страны, сократилось до нескольких десятков тысяч штук. Ситуацию не улучшило поступление в больницы 55 тыс. халатов в пятницу, так как в день британским медикам их необходимо 150 тыс. В связи со сложившейся ситуацией Минздравом королевства были подготовлены новые инструкции для медперсонала, в которых халаты рекомендуется заменять короткими фартуками в сочетании с комбинезонами, что дает более низкий уровень защиты. Распространены также рекомендации повторно использовать даже одноразовые средства защиты ввиду "чрезвычайных обстоятельств".

В британском правительстве нехватку СИЗ объясняют глобальным дефицитом, добавляя, что работают над решением проблемы. Ожидается, что новые рекомендации, обнародованные в пятницу вечером, подвергнут резкой критике профессиональные организации. Британский профсоюз медсестер уже рекомендовал своим членам "в самом крайнем случае" отказывать пациентам в оказании помощи, если безопасность самого медика не может быть обеспечена из-за нехватки СИЗ.

По данным британских СМИ, к настоящему моменту в стране умерли уже порядка 50-60 медиков, заразившихся коронавирусом. При этом коронавирусная инфекция обнаружена у более чем 30% сдавших анализы сотрудников британской сферы здравоохранения. У пациентов, как правило, вирус выявляется в 23% случаев.

Коронавирус в Великобритании

В четверг Соединенное Королевство стало шестой страной в мире, где было подтверждено больше 100 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Число смертей среди инфицированных приближается к 15 тыс., причем эта цифра не включает большинство летальных случаев, отмеченных вне больниц, и может быть в полтора раза больше. В последние дни в стране за сутки отмечается по 700-800 новых летальных исходов, однако эксперты ожидают, что этот показатель пойдет на спад в ближайшие недели. Постепенно сокращается число новых госпитализаций, что дает поводы для оптимизма, однако власти королевства не рискуют заявлять о том, что пик вспышки пройден.

С 23 марта в Великобритании действует общенациональный карантин. Выходить на улицу можно лишь в исключительных случаях - чтобы поехать на работу, сходить к врачу, в аптеку или за продуктами, раз в день заняться спортом на свежем воздухе. Закрыты все кафе, рестораны, непродовольственные магазины, кинотеатры, музеи. 16 апреля правительство приняло решение продлить карантинные меры еще на три недели, до 7 мая.

Теги
ВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
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