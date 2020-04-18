В Чехии выставили на продажу памятник Сталину

ПРАГА, 18 апреля. /ТАСС/. Муниципальные власти города Комаров, расположенного в 50 км к юго-западу от Праги, выставили на продажу памятник Сталину. Официальное объявление за подписью заместителя старосты Радима Шимы размещено на сайте этого населенного пункта, насчитывающего 2,4 тыс. жителей.

Памятник представляет собой трехметровую скульптуру стоящего в полный рост Сталина, облаченного в шинель генералиссимуса. Выполненный из песчаника, он был установлен в 1951 году на центральной площади Комарова. В 1989 году, когда компартия в результате "бархатной революции" потеряла власть в Чехословакии, памятник был демонтирован.

Продажа памятника осуществляется в форме письменного аукциона. Стартовая стоимость определена в 20 тыс. крон (примерно €700). Желающим принять в нем участие предложено направить в адрес муниципалитета по почте заявки с ценовыми предложениями. Они должны поступить не позже 11:15 по центральноевропейскому времени (12:15 мск) 30 апреля. Победит предложивший наибольшую сумму.

Продажа памятника, согласно представителям муниципальных властей Комарова, никоим образом не связана с произошедшим 3 апреля демонтажем памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Городской бюджет, как они подчеркивают, испытывает серьезный недостаток средств.

Это не первый случай продажи местными органами самоуправления памятников советским историческим деятелям, которые были установлены в республике в эпоху "построения социализма". Так, месяц назад одна из левых политических организаций Германии купила в Чехии памятник Ленину.

Памятник маршалу Коневу был снят с пьедестала по решению муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого находился. Действия местных властей осудили президент Чехии Милош Земан, экс-глава республики Вацлав Клаус, ветераны, политические и общественные деятели страны, гражданские активисты и многие рядовые чехи.