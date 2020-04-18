Генсек ООН призвал признать вакцину от коронавируса всемирным общественным достоянием

ООН, 18 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к тому, чтобы вакцина от коронавируса после своей разработки воспринималась как всемирное общественное достояние.

"Нам нужна глобальная коалиция для разработки вакцины от COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), которая должна стать доступной повсюду и для всех", - написал он в пятницу на своей странице в Twitter.

"Она должна восприниматься как глобальное общественное достояние", - подчеркнул Гутерриш.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2,2 млн человек, более 150 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.