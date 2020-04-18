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Пандемия коронавируса нового типа

Пенс считает, что у штатов есть ресурсы для перехода к первой фазе снятия ограничений

По словам вице-президента США, американские эксперты исходят из того, что власти штатов располагают достаточным количеством тестов на коронавирус

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Американские эксперты исходят из того, что власти штатов располагают достаточным количеством тестов для перехода к первой фазе снятия санитарных ограничений, вызванных распространением коронавируса. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Белом доме вице-президент США Майкл Пенс.

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Администрация США в четверг обнародовала трехэтапный план по отмене введенных запретов и открытию экономики. Одним из условий начала реализации программы является стабилизация обстановки с распространением вируса, что должны показать тестирования среди населения.

"Мы очень тесно работаем с губернаторами по увеличению числа проводимых тестов, - сказал Пенс. - <...> Мы считаем, что располагаем возможностями проводить достаточное число тестов, чтобы штаты приступили к первой фазе, исходя из подходящего для них времени и формата".

Первая фаза предусматривает соблюдение социальной дистанции в парках, зонах отдыха и магазинах. Необходимо избегать собраний более десяти людей до последующего уведомления. Путешествия по-прежнему ограничиваются. Работодателям по возможности следует сохранять удаленный рабочий режим. "Школы, закрытые ранее, должны оставаться закрытыми. Посещение домов престарелых и госпиталей запрещается, - отмечается в документе. - Столовые, спортзалы, кинотеатры и религиозные учреждения могут работать при строгом соблюдении социальной дистанции, бары при этом остаются закрытыми. Плановые операции могут быть возобновлены".

Теги
СШАПенс, Майкл (Майк)Пандемия коронавируса нового типа
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