Трамп заявил, что США расследуют обстоятельства возникновения пандемии

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты ведут расследование обстоятельств возникновения пандемии, устанавливают происхождение нового коронавируса. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Мы следим за этим, возможно, это имеет смысл. <...> Произошло много странных вещей, идет много расследований, и мы намерены выяснить [что произошло], - сказал Трамп, отвечая на вопрос о якобы утечке вируса из лаборатории близ Уханя. - Это пришло из Китая, 184 страны [и территории] пострадали, это очень плохо. Необходимо выяснить, где это возникло".

"Я слышу, что в США наибольшее число смертельных случаев [из-за коронавируса] в мире. Нет, наибольшее число в Китае, это огромная страна, - отметил президент США. - Я слышал сегодня об увеличении в два раза [числа жертв] только в Ухане, при этом я не говорю о всей территории Китая".

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что рассчитывает на то, что китайские власти допустят иностранных специалистов в лабораторию в Ухане, из которой, по утверждению ряда американских СМИ, якобы мог начать распространяться новый коронавирус.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 16 апреля заявил, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию телеканала Fox News о том, что "нулевым пациентом" с коронавирусом якобы был некий сотрудник лаборатории в Ухане.

Действия властей Китая

Трамп не удовлетворен шагами Китая в борьбе с распространением нового коронавируса.

"У нас с Китаем идет много обсуждений. Выражусь таким образом: я недоволен. И я говорил с ними (китайскими руководителями - прим. ТАСС)", - подчеркнул глава администрации США.

Он утверждал, что Пекин мог действовать эффективнее, сократить масштабы вспышки нового коронавируса, принявшей впоследствии характер пандемии. "Это давно можно было закрыть. Они [власти Китая] это знали", - считает Трамп. При этом он отметил, что в Ухань, где началось распространение нового коронавируса, не сразу смогли попасть специалисты США и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Мы не могли попасть. Справедливости ради следует сказать, что и Всемирная [организация] здравоохранения не могла попасть. <...> Нет, я недоволен Китаем", - сказал президент США.

В связи с этим у Трампа поинтересовались, может ли он поддержать призывы к лишению Китая права принять Олимпийские игры 2022 года. Президент США в ответ вновь высказался в том смысле, что дальнейшие действия Вашингтона будут в значительной степени определяться тем, как Пекин станет выполнять двустороннюю торговую договоренность, подписанную 15 января. "Я только что заключил сделку с Китаем. Они будут покупать [американскую] продукцию на 250 млрд долларов <...>. Я хочу посмотреть, <...> как они будут выполнять сделку", - заявил Трамп.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией. К настоящему времени новым коронавирусом заразились свыше 2,1 млн человек, почти 140 тысяч умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксированы более 692 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 36 727 человек.