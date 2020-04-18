В Канаде установлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

ОТТАВА, 18 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Канаде за сутки увеличилось на 1792, до 31 884. Об этом сообщил в пятницу Минздрав страны.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 апреля, когда за сутки заразились 1711 человек. Рост числа новых случаев инфицирования отмечается уже третий день подряд. В настоящее время тест на наличие коронавируса прошли более 507,7 тыс. человек. Больше всего инфицированных выявлено в провинциях Квебек (16 798), Онтарио (9525) и Альберта (2397).

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему времени 1309 инфицированных умерли, 10,5 тыс. человек вылечились. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Не затронутой вирусом по-прежнему остается только арктическая территория Нунавут.

9 апреля премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что, согласно прогнозам правительства, пик пандемии придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.