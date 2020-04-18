{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Канаде установлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

В настоящее время в стране зафиксировано почти 32 тыс. случаев инфицирования

ОТТАВА, 18 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Канаде за сутки увеличилось на 1792, до 31 884. Об этом сообщил в пятницу Минздрав страны.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 апреля, когда за сутки заразились 1711 человек. Рост числа новых случаев инфицирования отмечается уже третий день подряд. В настоящее время тест на наличие коронавируса прошли более 507,7 тыс. человек. Больше всего инфицированных выявлено в провинциях Квебек (16 798), Онтарио (9525) и Альберта (2397).

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему времени 1309 инфицированных умерли, 10,5 тыс. человек вылечились. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Не затронутой вирусом по-прежнему остается только арктическая территория Нунавут.

9 апреля премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что, согласно прогнозам правительства, пик пандемии придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.

Теги
КанадаПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Главный инфекционист США отверг версию об искусственном происхождении нового коронавируса
Энтони Фаучи рассказал, что мутации, необходимые для получения вируса, полностью соответствуют передаче от животного к человеку
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС