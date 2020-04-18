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75-летие Победы

Проект "Дорога памяти" пополнился сведениями о ветеранах из Краснодарского края

В сборе писем и фотографий из личных архивов для внесения их в электронную базу приняли участие сотрудники военных комиссариатов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апреля. /ТАСС/. Сведения о почти 420 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны внесены в общедоступную единую базу данных, которая создается в рамках проекта "Дорога памяти". Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"В Краснодарском крае в рамках проекта Министерства обороны РФ "Дорога памяти" собраны архивные данные на 419 803 фронтовика", - говорится в сообщении.

В сборе писем и фотографий из личных архивов для внесения их в электронную базу приняли участие сотрудники военных комиссариатов, музеев, библиотек, социальных учреждений, а также военнослужащие соединений и воинских частей ЮВО.

"Дорога памяти" - общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Свое продолжение она найдет в виде памятника с именами и портретами героев войны на территории парка "Патриот", где строится главный храм Вооруженных сил России.

Теги
РоссияКраснодарский край75-летие Победы
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