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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп пообещал отменить выданные администрацией Обамы гранты лаборатории в Ухане

Ранее американские СМИ сообщили о том, что Национальные институты здравоохранения США выделили в 2015 году китайской лаборатории грант в размере $3,7 млн

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пообещал изучить сообщения СМИ о гранте, который американские власти якобы выдали лаборатории в Ухане, и отменить его, если эти средства до сих пор поступают в Китай. Об этом он заявил в пятницу на брифинге для журналистов в Белом доме.

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Американского лидера попросили прокомментировать информацию СМИ о том, что Национальные институты здравоохранения США выделили в 2015 году китайской лаборатории грант в размере $3,7 млн. "Администрация [Барака] Обамы дала им грант в размере $3,7 млн, я слышал об этом", - ответил Трамп.

"Мы дали распоряжение, что в случае, если есть какие-то гранты, который им поступают, <...> мы очень быстро закроем этот грант. Однако грант был выделен достаточно давно", - отметил президент. По словам Трампа, он обсуждал этот вопрос с представителями администрации "буквально час назад", а также утром в пятницу. "Мы посмотрим, что с этим делать, но, как я понимаю, это было несколько лет назад", - добавил он.

Трамп переспросил задававшую ему вопрос журналистку, в каком именно году был выдан грант, согласно данным СМИ. "2015 год. Интересно, кто же тогда был президентом?" - иронически отметил нынешний президент США.

Утверждения американских СМИ

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что рассчитывает на то, что китайские власти допустят иностранных специалистов в лабораторию в Ухане, из которой, по утверждению ряда американских СМИ, якобы мог начать распространяться новый коронавирус.

В четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию телеканала Fox News о том, что "нулевым пациентом" с коронавирусом якобы был некий сотрудник лаборатории в Ухане.

Журналисты Fox News выступили с этим утверждением в среду со ссылкой на неназванные источники. В публикации отмечалось, что вирус якобы передался одному из сотрудников лаборатории от летучей мыши. Этот сотрудник, согласно приведенной версии, позже заразил жителей Уханя. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что версию о распространении коронавируса из лаборатории в Ухане наряду с другими проверяет разведка США.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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