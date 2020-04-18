Главный инфекционист США отверг версию об искусственном происхождении нового коронавируса

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в очередной раз отверг версию об искусственном происхождении нового коронавируса. Соответствующие пояснения он дал в пятницу на брифинге для журналистов в Белом доме.

Его попросили прокомментировать утверждения о том, что вирус мог быть создан человеком и начал свое распространение из лаборатории в Китае. "Недавно было исследование, в ходе которого группа высококвалифицированных специалистов по эволюции вирусов изучила генетическую последовательность этого [вируса] и генетические последовательности [вирусов], которыми заражаются летучие мыши, и рассмотрела их эволюцию", - ответил главный инфекционист США. "Мутации, которые потребовались для того, чтобы получить тот [вирус], который мы имеем сейчас, полностью соответствуют передаче от животного к человеку", - подчеркнул он.

Ранее на том же брифинге президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны ведут расследование обстоятельств возникновения пандемии. Ему тоже был задан вопрос о якобы имевшей место утечке вируса из лаборатории близ Уханя. Трамп на это ответил, что "произошло много странных вещей", поэтому необходимо выяснить, где возник вирус.

Госсекретарь США Майкл Помпео до этого заявил, что рассчитывает на то, что китайские власти допустят иностранных специалистов в лабораторию в Ухане, из которой, по утверждению ряда американских СМИ, якобы мог начать распространяться новый коронавирус.

В четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию телеканала Fox News о том, что "нулевым пациентом" с коронавирусом якобы был некий сотрудник лаборатории в Ухане.

Журналисты Fox News выступили с данным утверждением в среду со ссылкой на неназванные источники. В публикации отмечалось, что вирус якобы передался одному из сотрудников лаборатории от летучей мыши. Этот сотрудник, согласно приведенной версии, позже заразил жителей Уханя. Телеканал СNN, ссылаясь на источники, сообщил, что версию о распространении коронавируса из лаборатории в Ухане наряду с другими проверяет разведка США.