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В Якутии увеличат пособие по безработице

Граждане будут получать от 16 982 рублей до 24 260 рублей 

ВЛАДИВОСТОК, 18 апреля. /ТАСС/. Размер пособия по безработице для жителей Якутии, которые потеряли работу после 1 марта, увеличится в соответствии с районным коэффициентом. Так, граждане будут получать от 16 982 рублей до 24 260 рублей в зависимости от того, в какой части республики они проживают, сообщается на сайте регионального правительства.

В марте президент РФ Владимир Путин поручил правительству увеличить максимальное пособие по безработице до уровня МРОТ, то есть до 12130 рублей. Граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в апреле - июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере.

"Граждане, потерявшие работу из-за распространения новой коронавирусной инфекции, получат пособие по безработице в максимальном размере. В Якутии оно будет больше, чем в других регионах, за счет применения районного коэффициента", - сообщается на сайте регионального правительства.

В республиканском штабе по противодействию распространению коронавируса уточнили, что на территории центральной и вилюйской группы улусов пособие будет составлять от 16 982 рублей до 20 621 рублей. В северных улусах максимальная выплата составит 24 260 рублей.

В России с 9 апреля действуют правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, позволяющие подавать заявление в центр занятости дистанционно через портал "Работа в России". Правила исключают необходимость предоставления трудовой книжки и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Упрощенный порядок введен до 31 декабря 2020 года.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
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