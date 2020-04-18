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Пандемия коронавируса нового типа

Российские врачи вылечили 15 человек от коронавируса в Бергамо

Всего с начала работ было принято на лечение 54 пациента

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Российские врачи, оказывающие помощь Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, вылечили 15 человек в Бергамо. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны РФ в субботу.

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"С начала работ принято на лечение 54 пациента, из них - 39 продолжают находиться на лечении, 15 человек выздоровели и уже выписаны из госпиталя", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника войск РХБ Вооруженных сил России генерал-майора Сергея Кикотя.

Генерал также отметил, что сохранению здоровья военнослужащих уделяется особенное внимание. Тесты на коронавирусную инфекцию среди военных проводятся с помощью лаборатории многофункционального мобильного комплекса.

Теги
ИталияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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