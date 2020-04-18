Источник: нахождение возле церквей в Москве могут расценить как нарушение самоизоляции

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Нахождение прихожан возле церквей в Москве во время празднования Пасхи может рассматриваться как нарушение режима самоизоляции, введенной из-за распространения коронавирусной инфекции.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Да, это может рассматриваться как нарушение режима самоизоляции, поэтому человек может быть привлечен к административной ответственности. Но в первую очередь полицейские ориентированы на разъяснительную, профилактическую беседу", - сказал собеседник агентства.