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Пандемия коронавируса нового типа

Источник: нахождение возле церквей в Москве могут расценить как нарушение самоизоляции

Собеседник агентства при этом добавил, что в первую очередь полицейские ориентированы на разъяснительную, профилактическую беседу
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© Михаил Терещенко/ТАСС
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Нахождение прихожан возле церквей в Москве во время празднования Пасхи может рассматриваться как нарушение режима самоизоляции, введенной из-за распространения коронавирусной инфекции.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Да, это может рассматриваться как нарушение режима самоизоляции, поэтому человек может быть привлечен к административной ответственности. Но в первую очередь полицейские ориентированы на разъяснительную, профилактическую беседу", - сказал собеседник агентства.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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