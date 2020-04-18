В Японии готовят петицию с просьбой расселить бездомных на олимпийских объектах

ТОКИО, 18 апреля. /ТАСС/. Петиция с просьбой предоставить олимпийские объекты в Токио под временное расселение бездомных людей в связи с распространением в Японии коронавируса была представлена на этой неделе на платформе Change.org. К субботе она набрала уже более 52 тыс. подписей из необходимых 75 тыс.

"По нашим данным, в Токио насчитывается порядка тысячи бездомных, еще 4 тыс. ночуют в интернет-кафе (сейчас повсеместно закрываются из-за угрозы распространения коронавируса - прим. ТАСС). Также многие люди вынуждены проводить время вне собственных домов, где они сталкиваются с различными формами насилия", - говорится в тексте петиции, созданной японской общественной организацией Moyai. По ее данным, олимпийские объекты способны разместить около 17 тыс. человек.

"Ранее сообщалось, что столичные власти рассматривают возможность использования этих объектов для расселения людей с легким течением заболеваний, вызванных коронавирусом. Поэтому мы убедительно просим предоставить часть этих площадей для экстренного расселения людей, которые не имеют или потеряли свои жилища", - отмечается в петиции.

По официальным данным за январь 2019 года, в Токио насчитывается 1126 бездомных людей и около 4 тыс. людей, которые вынуждены ночевать в интернет-кафе.

Статистика новых случаев заражения коронавирусом в Японии к середине апреля увеличилась по сравнению с началом месяца, но остается примерно на одном уровне с момента введения режима чрезвычайной ситуации в центральных регионах 8 апреля. В пятницу дневной прирост составил не менее 530, в том числе 201 в Токио, а общее количество заразившихся, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, достигло 10 536. Число летальных исходов за сутки возросло на 14 до 217.

С 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьер-министром Синдзо Абэ. 16 апреля глава правительства ввел режим ЧС по всей стране до 6 мая. Главная цель таких мер - сократить число контактов между людьми на 80%, а также предотвратить активные поездки по стране в период праздников в конце апреля-начале мая.