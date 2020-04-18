Врач рассказал, что сыпь и сосудистый рисунок на коже могут быть симптомами коронавируса

Клинический центр Первого Московского государственного медицинского университет им. И. М. Сеченова является одним из перепрофилированных учреждений, на базе которого был открыт стационар для приема людей с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день развернуто порядка 1 тыс. коек для пациентов, всего планируется перепрофилировать порядка 2 тыс.

"Уже известно про кожную сыпь. Она не так часто встречается у взрослых - около 3-5% всех пациентов с COVID-19, но тем не менее кожные изменения есть. Сыпь бывает по типу эритематозной (обширные красные участки - прим. ТАСС), у нас есть еще такой термин - экзантема. При некоторых вирусных инфекциях сыпь - достаточно характерный признак, например, при краснухе, при кори. При COVID-19 она чем-то похожа, хотя при краснухе и кори сыпь немножко разная", - рассказал он.

По словам Авдеева, также наблюдается закономерность: чем меньше возраст пациента, тем больше кожных проявлений от инфекции. "Еще с точки зрения кожных изменений обращает на себя внимание - Livedo reticularis (сетчатое ливедо). Это выглядит как сетка, чаще на ногах. Мы ожидаем увидеть такие изменения у тяжелых пациентов с сепсисом и септическим шоком, и как правило они сигнализируют о нарушении коагуляции, то есть свертываемости системы крови", - добавил он. При этом врач призвал не бежать сразу в больницу в случае обнаружения данных проявлений на коже, так как это не 100% гарантия наличия инфекции. Однако, если человек контактировал с инфицированным, то это может быть ранним признаком заболевания и следует обратиться к специалисту.

Пульмонолог также рассказал, что при COVID-19 больше всего страдают легкие и сердечно-сосудистая система. "Практически все госпитализированные пациенты имеют изменения легких - пневмонию. Более того, сегодня мы знаем, что и у бессимптомных пациентов тоже может быть пневмония. Дальше следует по своей значимости и по своему печальному прогнозу - повреждения миокарда, это 20-30%, то есть не только легкие, но и сердечно-сосудистая система. Почечные проблемы, почечная недостаточность - это примерно 15%. Плюс нарушения свертываемости крови - тоже достаточная частая проблема у пациентов с COVID-19", - заключил эксперт.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.