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Пандемия коронавируса нового типа

Врач рассказал, что сыпь и сосудистый рисунок на коже могут быть симптомами коронавируса

Чем меньше возраст пациента, тем больше кожных проявлений от инфекции, отметил врач-пульмонолог Сергей Авдеев

МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Кристина Марченко/. Кожная сыпь, а также сетчатое ливедо - проявление сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи - могут быть симптомами новой коронавирусной инфекции, сообщил ТАСС завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор, врач-пульмонолог Сергей Авдеев.

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Клинический центр Первого Московского государственного медицинского университет им. И. М. Сеченова является одним из перепрофилированных учреждений, на базе которого был открыт стационар для приема людей с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день развернуто порядка 1 тыс. коек для пациентов, всего планируется перепрофилировать порядка 2 тыс.

"Уже известно про кожную сыпь. Она не так часто встречается у взрослых - около 3-5% всех пациентов с COVID-19, но тем не менее кожные изменения есть. Сыпь бывает по типу эритематозной (обширные красные участки - прим. ТАСС), у нас есть еще такой термин - экзантема. При некоторых вирусных инфекциях сыпь - достаточно характерный признак, например, при краснухе, при кори. При COVID-19 она чем-то похожа, хотя при краснухе и кори сыпь немножко разная", - рассказал он.

По словам Авдеева, также наблюдается закономерность: чем меньше возраст пациента, тем больше кожных проявлений от инфекции. "Еще с точки зрения кожных изменений обращает на себя внимание - Livedo reticularis (сетчатое ливедо). Это выглядит как сетка, чаще на ногах. Мы ожидаем увидеть такие изменения у тяжелых пациентов с сепсисом и септическим шоком, и как правило они сигнализируют о нарушении коагуляции, то есть свертываемости системы крови", - добавил он. При этом врач призвал не бежать сразу в больницу в случае обнаружения данных проявлений на коже, так как это не 100% гарантия наличия инфекции. Однако, если человек контактировал с инфицированным, то это может быть ранним признаком заболевания и следует обратиться к специалисту.

Пульмонолог также рассказал, что при COVID-19 больше всего страдают легкие и сердечно-сосудистая система. "Практически все госпитализированные пациенты имеют изменения легких - пневмонию. Более того, сегодня мы знаем, что и у бессимптомных пациентов тоже может быть пневмония. Дальше следует по своей значимости и по своему печальному прогнозу - повреждения миокарда, это 20-30%, то есть не только легкие, но и сердечно-сосудистая система. Почечные проблемы, почечная недостаточность - это примерно 15%. Плюс нарушения свертываемости крови - тоже достаточная частая проблема у пациентов с COVID-19", - заключил эксперт.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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