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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Москвы продлили ограничения на работу большинства предприятий до 1 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Гавриил Григоров/ТАСС

Власти Москвы продлили ограничения на работу большинства предприятий до 1 мая - указ.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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