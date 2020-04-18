Военных, судей и журналистов в Подмосковье обязали оформлять пропуска для поездок

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Военные, судьи, журналисты и адвокаты должны будут оформить пропуск для передвижения по Подмосковье на личном или общественном транспорте. Об этом говорится в опубликованном в субботу постановлении губернатора Московской области.

"Возможность нахождения граждан вне места проживания (пребывания) и передвижения с использованием транспортных средств (в том числе транспорта общего пользования, железнодорожного транспорта, метрополитена, легковых и грузовых транспортных средств) подтверждается служебным удостоверением", - говорится в документе.

"Для передвижения по территории Московской области на основании служебного удостоверения с использованием любых видов транспорта гражданин обязан сообщить следующие сведения: для передвижения с использованием любых видов транспорта общего пользования: фамилия, имя, отчество (при наличии); серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации", - добавляется там.