В Москве ужесточают контроль за соблюдением пропускного режима. Главное

Сергей Собянин объявил об ужесточении контроля за соблюдением пропускного режима в Москве. Контролировать горожан теперь будут преимущественно автоматически.

Мэр подчеркнул, что принятые ограничительные меры позволили избежать быстрого роста заболеваемости COVID-19 в городе. Более того, власти приняли решение пока не переоборудовать часть клиник для приема пациентов с коронавирусом.

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