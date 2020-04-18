В Москве ужесточают контроль за соблюдением пропускного режима. Главное

Сергей Собянин объявил об ужесточении контроля за соблюдением пропускного режима в Москве. Контролировать горожан теперь будут преимущественно автоматически.
Мэр подчеркнул, что принятые ограничительные меры позволили избежать быстрого роста заболеваемости COVID-19 в городе. Более того, власти приняли решение пока не переоборудовать часть клиник для приема пациентов с коронавирусом.
Дополнительные решения:
- Предприятия, большинство из которых остановили работу с 13 апреля, останутся закрытыми до 1 мая. Однако перечень таких предприятий изменен не был.
- С 22 апреля цифровые пропуска на транспорте понадобятся всем. Их будут получать и сотрудники правоохранительных органов, и военные, и служащие, и журналисты. Госномер автомобиля нужно будет внести в пропуск не менее чем за пять часов до поездки.
- С 22 апреля для проезда в общественном транспорте можно будет использовать только "Тройку", "Стрелку", месячный единый проездной, а также социальные карты. Одноразовые билеты теперь продаваться не будут.
- Для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото- и видеофиксации. Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями. Их владельцев оштрафуют.
- Вводят специальные цифровые пропуска для волонтеров. Получить их могут волонтеры, оформившие личный номер в ГБУ "Мосволонтер".
- Жители Москвы с симптомами ОРВИ смогут получать бесплатные лекарства.