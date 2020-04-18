В России число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 4 785

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 4 785 и сейчас составляет 36 793 человека во всех регионах страны. Выздоровело на данный момент 3 057 человек, 313 умерли, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусом инфекции.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 36 793 случая (+15%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 467 человек, за весь период - 3 057. За сутки умерло 40 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 313 человек", - говорится в сообщении штаба.

Новые 2 649 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице более 20 754 заразившихся. Также новые случаи зафиксированы еще в 78 регионах:

Московская область 428

Санкт-Петербург 139

Республика Мордовия 62

Чеченская Республика 60

Нижегородская область 59

Ставропольский край 54

Тверская область 49

Краснодарский край 45

Красноярский край 45

Республика Дагестан 44

Магаданская область 44

Рязанская область 41

Республика Марий Эл 40

Республика Башкортостан 39

Тюменская область 39

Хабаровский край 38

Республика Ингушетия 36

Астраханская область 35

Орловская область 34

Ленинградская область 34

Ханты-Мансийский АО 33

Тамбовская область 32

Тульская область 30

Калужская область 29

Республика Северная Осетия 29

Ростовская область 29

Брянская область 28

Чувашская Республика 27

Пермский край 26

Курская область 25

Ярославская область 24

Воронежская область 22

Кабардино-Балкарская Республика 22

Липецкая область 21

Пензенская область 21

Кировская область 20

Оренбургская область 20

Республика Коми 19

Ульяновская область 19

Приморский край 18

Волгоградская область 17

Республика Татарстан 16

Владимирская область 15

Ивановская область 15

Республика Калмыкия 14

Смоленская область 13

Белгородская область 11

Калининградская область 11

Саратовская область 11

Свердловская область 11

Алтайский край 10

Новосибирская область 10

Вологодская область 9

Республика Бурятия 9

Республика Саха (Якутия) 9

Республика Хакасия 8

Мурманская область 7

Иркутская область 7

Костромская область 6

Республика Карелия 6

Новгородская область 6

Архангельская область 5

Псковская область 5

Республика Адыгея 5

Ямало-Ненецкий АО 5

Омская область 5

Удмуртская Республика 4

Челябинская область 4

Кемеровская область 4

Томская область 3

Забайкальский край 3

Амурская область 3

Еврейская АО 3

Республика Крым 3

Республика Горный Алтай 1

Карачаево-Черкесская Республика 1

Самарская область 1

Курганская область 1

Отмечается, что выписаны 467 человек из 43 регионов, в том числе 162 человека в Москве, 101 - в Санкт-Петербурге, по 21 - в Московской области и Ингушетии.

За сутки умерло 40 пациентов с коронавирусом: Москва - 21, Воронежская область - 4, Республика Ингушетия - 2, Псковская область - 2. По одному человеку умерли в Калужской, Ивановской, Мурманской, Новгородской и Свердловской областях, Санкт-Петербурге, Орловской, Волгоградской и Кемеровской областях, Хабаровском и Краснодарском краях.