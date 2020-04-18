Россия заняла 10 место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Россия в субботу поднялась на 10 место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные ТАСС на основе официальных заявлений властей, а также подсчетов экспертов и СМИ в странах, где отмечены случаи заболевания.

В федеральном оперативном штабе сообщили о 36 793 инфицированных с начала вспышки. В Бельгии, занимавшей 10 место по числу заразившихся, было выявлено 36 138 случаев, однако королевство пока не публиковало данные на субботу.

Вместе с тем по заболеваемости Россия остается далеко позади Бельгии. В РФ на 100 тыс. жителей приходятся 25 инфицированных, тогда как в Бельгии этот показатель превышает 300.