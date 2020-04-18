{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Россия заняла 10 место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом

На 100 тыс. жителей РФ приходятся 25 инфицированных
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Россия в субботу поднялась на 10 место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные ТАСС на основе официальных заявлений властей, а также подсчетов экспертов и СМИ в странах, где отмечены случаи заболевания.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В федеральном оперативном штабе сообщили о 36 793 инфицированных с начала вспышки. В Бельгии, занимавшей 10 место по числу заразившихся, было выявлено 36 138 случаев, однако королевство пока не публиковало данные на субботу.

Вместе с тем по заболеваемости Россия остается далеко позади Бельгии. В РФ на 100 тыс. жителей приходятся 25 инфицированных, тогда как в Бельгии этот показатель превышает 300.

Теги
БельгияРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Путин подписал указ о временных мерах по правовому положению иностранцев в России
Они будут действовать до 15 июня
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС