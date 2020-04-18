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Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус подтвердился у семьи волонтеров в Крыму

Источник заражения пока не определили

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апреля. /ТАСС/. Семейная пара волонтеров заразилась коронавирусом в Ялте, источник распространения инфекции пока не определен, сообщила в субботу на ежедневном совещании по предотвращению распространения вируса на полуострове руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.

"Они занимались волонтерской деятельностью, регистрировались на сайте администрации Ялты и развозили лекарства и продукты тем лицам, которые о себе заявляли и просили помощи. По информации, которая есть на сегодня, они в квартиры не заходили, работали в средствах индивидуальной защиты, оставляли продукты питания и медикаменты перед дверью", - сказала Пеньковская.

Она отметила, что это первый случай заражения, по которому сразу не удалось определить источник распространения инфекции. "Но мы продолжаем заниматься этим случаем и отрабатываем все контакты <…> Они заболели одномоментно 12 апреля, обратились за медицинской помощью в приемное отделение инфекционной больницы. По полученным результатам 16 апреля они были госпитализированы", - пояснила Пеньковская.

В инфекционную больницу также доставили двоих детей из этой семьи, установлены восемь близких контактов из числа волонтеров, добавила она.

В Республике Крым под медицинским наблюдением находятся 1 892 человека, под домашним - 1 654, в стационарах - 73, в обсерваторах - 165. В регионе 43 подтвержденных случая заражения коронавирусом, выписаны из больниц 22 человека.

Теги
РоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
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