Путин продлил действие российских паспортов и водительских прав, истекающих до 15 июля

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании действительными паспортов граждан России и водительских удостоверений, срок действия которых заканчивается в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Кремля.

"Признать действительными на территории Российской Федерации паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий [его] личность <...> на территории [России], и российское национальное водительское удостоверение, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно", - говорится в документе.

Для подростков, которым в указанный срок исполнилось 14 лет, но не был выдан паспорт гражданина РФ, основным документом, удостоверяющим личность, является загранпаспорт или свидетельство о рождении.

Президент также поручил МВД РФ определить порядок и сроки замены или выдачи указанных документов, говорится в указе.