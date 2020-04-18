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Путин продлил действие российских паспортов и водительских прав, истекающих до 15 июля

Для подростков, которым в указанный срок исполнилось 14 лет, но не был выдан паспорт, основным документом является загранпаспорт или свидетельство о рождении

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании действительными паспортов граждан России и водительских удостоверений, срок действия которых заканчивается в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Кремля.

"Признать действительными на территории Российской Федерации паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий [его] личность <...> на территории [России], и российское национальное водительское удостоверение, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно", - говорится в документе.

Для подростков, которым в указанный срок исполнилось 14 лет, но не был выдан паспорт гражданина РФ, основным документом, удостоверяющим личность, является загранпаспорт или свидетельство о рождении.

Президент также поручил МВД РФ определить порядок и сроки замены или выдачи указанных документов, говорится в указе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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