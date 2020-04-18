Сбежавшие из-под карантина из больницы в Башкирии являются врачами

УФА, 18 апреля. /ТАСС/. Семь человек, покинувшие территорию Республиканской клинической больницы им. Г. Г. Куватова в Башкирии после введения режима самоизоляции, являются ее сотрудниками, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Кировского районного суда Уфы, по решению которого шестеро из них были принудительно госпитализированы накануне.

"Да, это сотрудники Республиканской клинической больницы покинули учреждение", - сказали в суде.

В пятницу, 17 апреля, Кировский районный суд Уфы по исковому заявлению главного санитарного врача Башкирии вынес решение о принудительной госпитализации шести человек, покинувших больницу без полного обследования. Всего судом было рассмотрено семь дел, по одному из них в удовлетворении административного иска отказано.

По состоянию на 17 апреля в регионе зарегистрировано 213 случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли восемь человек. По данным управления Роспотребнадзора по республике, выявлены три очага распространения вируса - это больницы в Уфе и Белебее и психоневрологический интернат Нефтекамска. Частично или полностью на карантин из-за коронавируса закрыты 11 медицинских учреждений.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.