Число смертей из-за коронавируса в Иране превысило 5 тыс.

ТЕГЕРАН, 18 апреля. /ТАСС/. Более 5 тыс. человек умерли в Иране после заражения коронавирусом нового типа. Такие данные привел в субботу глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования исламской республики Киянуш Джаханпур.

"Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 1 374. Общее число заболевших достигло 80 868", - приводит его слова агентство ISNA. Джаханпур отметил, что "за 24 часа из-за коронавируса умерли 73 человека, общее количество летальных исходов составляет 5 031".

При этом он отметил, что "число смертей от заболевания, вызванного коронавирусом, пять дней подряд составляет меньше 100 человек [в сутки]".

По словам представителя Минздрава, "на сегодняшний день выздоровели 55 987 человек". "В стране проведены 330 137 тестов на коронавирус", - добавил он.

В последние недели в Иране наблюдалась тенденция к снижению количества новых случаев заражения. Согласно официальной статистике, число инфицированных за сутки достигло пика (3 186 случаев) 30 марта, после чего начало снижаться.

Минздрав Ирана проинформировал о первых случаях заражения коронавирусом в стране 19 февраля. Инфицированные были выявлены в провинции Кум. В связи с распространением вируса все иранские школы закрыты, многие государства ограничили сообщение с республикой. Власти Ирана временно выпустили из тюрем 100 тыс. заключенных и ввели запрет на передвижение между городами.