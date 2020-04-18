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Пандемия коронавируса нового типа
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Роспотребнадзор передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для выявления коронавируса

Именно с помощью российских тестов в республике выявили первых заразившихся

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Белоруссия с февраля безвозмездно получила от Роспотребнадзора 14 тыс. тест-систем, и именно с их помощью в стране были выявлены первые заболевшие коронавирусом. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские тест-системы для выявления нового коронавируса часто дают ошибочные результаты.

"С февраля 2020 года Республике Беларусь были переданы Роспотребнадзором на безвозмездной основе 14 000 тест-систем. Именно с их помощью были выявлены первые заболевшие в стране, что позволило начать проведение противоэпидемических мероприятий. Роспотребнадзором также оказывается консультационная и методическая поддержка коллегам, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские тест-системы, разработанные Государственным научным центром "Вектор", превосходят некоторые зарубежные аналоги по многим параметрам. Кроме того, центр включен в перечень референс-лабораторий ВОЗ по коронавирусу, куда любые страны могут направлять образцы для исследований.

"Российские тесты выявляют минимальное количество чужеродного генетического материала в образце и не дают перекрестных реакций с другими возбудителями, определяя именно новый коронавирус SARS-CoV-2. Российские тесты "видят" возбудителя при малом количестве вируса, в том числе у бессимптомных носителей, что чрезвычайно важно для выявления инфицированного человека, его изоляции, чтобы он не стал опасным для окружающих, и своевременного проведения всех противоэпидемических мероприятий", - подчеркивают в ведомстве.

На сегодняшний день "Вектор" произвел и поставил тест-системы на 3,2 млн определений, более 400 тыс. из которых - в качестве безвозмездной помощи почти в 30 стран мира. "В Роспотребнадзор продолжают поступать обращения о предоставлении дополнительных тестов из разных стран. Роспотребнадзор внимательно следит за развитием эпидемической ситуации в соседних странах, включая Республику Беларусь, где работа по сдерживанию эпидемии имеет большое значение для снижения рисков здоровью российских граждан, учитывая тесное взаимодействие на евразийском пространстве", - добавляют в ведомстве.

Теги
БелоруссияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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