{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Липецкой области умер первый пациент с коронавирусом

Умершая женщина страдала хроническим заболеванием - системной красной волчанкой

ТАСС, 18 апреля. Первая смерть пациента с подтвержденным коронавирусом зарегистрирована в Липецкой области. В областной инфекционной больнице умерла женщина 1963 года рождения, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе региона по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"В Липецкой области зарегистрирована первая смерть пациента с диагнозом "COVID-19". Женщина 1963 года рождения, проживавшая в Чаплыгинском районе, скончалась сегодня в областной инфекционной больнице", - говорится в сообщении.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Как отмечается, женщина находилась в больнице с 10 апреля. Лечение коронавирусной инфекции осложнялось наличием у женщины хронического заболевания - системной красной волчанки. Врачи применяли актуальные схемы лечения и прилагали все возможные усилия для спасения жизни больной, рассказали в штабе. Несколько дней она была подключена к аппарату ИВЛ.

Администрация региона выразила соболезнования родным и близким умершей.

В Липецкой области за сутки выявлен 21 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, общее число увеличилось до 129 человек (из них 29 выздоровели).

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияЛипецкая областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Суд определил должнику Кобзона процедуру реструктуризации долгов
Вагиф Пейсахов задолжал певцу $25 млн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС