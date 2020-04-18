В Липецкой области умер первый пациент с коронавирусом

"В Липецкой области зарегистрирована первая смерть пациента с диагнозом "COVID-19". Женщина 1963 года рождения, проживавшая в Чаплыгинском районе, скончалась сегодня в областной инфекционной больнице", - говорится в сообщении.

ТАСС, 18 апреля. Первая смерть пациента с подтвержденным коронавирусом зарегистрирована в Липецкой области. В областной инфекционной больнице умерла женщина 1963 года рождения, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе региона по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как отмечается, женщина находилась в больнице с 10 апреля. Лечение коронавирусной инфекции осложнялось наличием у женщины хронического заболевания - системной красной волчанки. Врачи применяли актуальные схемы лечения и прилагали все возможные усилия для спасения жизни больной, рассказали в штабе. Несколько дней она была подключена к аппарату ИВЛ.

Администрация региона выразила соболезнования родным и близким умершей.

В Липецкой области за сутки выявлен 21 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, общее число увеличилось до 129 человек (из них 29 выздоровели).

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.