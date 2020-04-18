Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Сходит Благодатный огонь в Кувуклии - мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос.

В этом году в связи с пандемией коронавируса схождение огня произошло с ограниченным количеством священнослужителей и при отсутствии паломников, которые традиционно приезжают из многих стран. После схождения огня представители Греческой православной церкви доставят его к Яффским воротам Старого города Иерусалима, где его получат представители посольств или другие уполномоченные лица. Затем делегации доставят огонь из Иерусалима в аэропорт Бен-Гурион, где его передадут представителям соответствующих стран.

В Россию частицу Благодатного огня доставит делегация Фонда Андрея Первозванного, которая прибыла в субботу в Тель-Авив по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Из-за существующих ограничений традиционной встречи Благодатного огня в столичном аэропорту Внуково не будет, кортеж доставит его в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению, которое также пройдет без прихожан. Передача огня в другие храмы будет возможна только после отмены режима самоизоляции.

Гроб Господень - главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Это место было найдено посланцами римского императора Константина спустя три века после распятия. Каждый год, накануне православной Пасхи, там происходит чудо схождения Благодатного огня.

Первыми загораются лампада и 33 свечи - по годам земной жизни Иисуса. За всю историю никому не удалось разгадать тайну чуда схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки. Верующие полагают, что, если огонь когда-либо не сойдет, это ознаменует начало последних времен.