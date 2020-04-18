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Пандемия коронавируса нового типа
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Число умерших из-за коронавируса в Испании превысило 20 тыс.

В стране выявили 191 726 случаев заражения

МАДРИД, 18 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 20 043 человека умерли от коронавируса в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом говорится в распространенном в субботу пресс-релизе Минздрава королевства.

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В ведомстве уточнили, что всего было выявлено 191 726 случаев заражения, 74 662 пациента выздоровели. Таким образом, за 24 часа число инфицированных выросло на 4 499, умерших - на 565, выздоровевших - на 3 166. Антирекорд был зафиксирован в стране 1 апреля - тогда жертвами эпидемии стали 950 пациентов.

Первый случай коронавируса в Испании был выявлен 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления вспышки в Италии. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

Теги
ИспанияПандемия коронавируса нового типа
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