Песков рассказал, как Путин встретит Пасху

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не пойдет на пасхальное богослужение в этом году, он посетит часовню на территории своей резиденции в Ново-Огарево и поставит свечу. Об этом ТАСС сообщил в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В храм президент не пойдет и останется дома. Как вы знаете, он сейчас живет и работает в государственной резиденции Ново-Огарево, - сказал представитель Кремля. - Президент вечером поставит свечку в небольшой часовне, находящейся на территории этой государственной резиденции".

Песков добавил, что по случаю Пасхи президент и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обменяются поздравлениями.