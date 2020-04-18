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Песков рассказал, как Путин встретит Пасху

Президент РФ не пойдет на пасхальное богослужение в этом году
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не пойдет на пасхальное богослужение в этом году, он посетит часовню на территории своей резиденции в Ново-Огарево и поставит свечу. Об этом ТАСС сообщил в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"В храм президент не пойдет и останется дома. Как вы знаете, он сейчас живет и работает в государственной резиденции Ново-Огарево, - сказал представитель Кремля. - Президент вечером поставит свечку в небольшой часовне, находящейся на территории этой государственной резиденции".

Песков добавил, что по случаю Пасхи президент и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обменяются поздравлениями.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичКирилл (патриарх)
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