В Москве аннулировали 554 пропуска у заразившихся коронавирусом и проживающих с ними

"Аннулированы 554 цифровых пропуска у граждан, зараженных коронавирусом, или проживающих с ними, которые должны соблюдать обязательную самоизоляцию. Они попытались получить пропуска для передвижения по Москве на транспорте, но так как по их ранее данному согласию мы располагаем [информацией] о них, эти данные были сверены, а пропуска - аннулированы", - сказал Лысенко.

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы аннулировали 554 цифровых пропуска у горожан, зараженных коронавирусом нового типа или у тех, кто живет с такими заболевшими и, следовательно, обязан соблюдать самоизоляцию. Об этом сообщил ТАСС в субботу руководитель столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко.

Ранее начальник Главконтроля уточнил ТАСС, что гражданам, больным коронавирусом и переносящим заболевание в легкой форме, а также людям, проживающим с ними в одной квартире, после оформления специального согласия разрешено находиться дома. Для лечения вне стационара необходимо соблюдать строгий домашний карантин под пристальным наблюдением врачей. По его словам, эта профилактическая мера позволяет максимально ограничить общение с внешним миром и препятствует распространению вируса.

Кроме того, не только пациенту, но и людям, проживающим с ним в одной квартире, разъясняются правила прохождения лечения дома и соблюдения строгого карантина до полного выздоровления, а также меры ответственности за нарушение этих правил, всем им оформляются специальные согласия.

Ранее в Москве была запущена система мониторинга за пациентами с коронавирусом, которые лечатся дома. Первые три штрафа за нарушение режима самоизоляции были выписаны зараженными новой коронавирусной инфекцией в Москве 3 апреля. Всего на сегодняшний день оштрафовано 111 нарушителей обязательной самоизоляции.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.