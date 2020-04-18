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Мишустин планирует встретить Пасху дома

Премьер-министр России не пойдет на пасхальное богослужение

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин не пойдет на пасхальное богослужение и планирует встретить этот праздник дома, сообщил ТАСС его пресс-секретарь Борис Беляков.

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"Планирует встретить Пасху дома", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил, что глава государства Владимир Путин не пойдет на пасхальное богослужение, он посетит часовню на территории своей резиденции в Ново-Огарево и поставит свечу. Песков добавил, что по случаю Пасхи президент и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обменяются поздравлениями.

Президент и глава правительства регулярно посещают храмы во время крупных церковных праздников. На Пасху Путин обычно бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, а Рождество, как правило, встречает в церквях за пределами столицы. Предшественник нынешнего премьер-министра Мишустина, экс-глава кабмина Дмитрий Медведев, на эти торжества приезжал в храм Христа Спасителя.

Теги
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