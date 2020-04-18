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Суд определил должнику Кобзона процедуру реструктуризации долгов

Вагиф Пейсахов задолжал певцу $25 млн

СТАВРОПОЛЬ, 18 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Ставропольского края признал обоснованным заявление вдовы народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нинель Кобзон о признании банкротом бизнесмена Вагифа Пейсахова, который задолжал певцу $25 млн. В отношении предпринимателя введена процедура реструктуризации долгов, говорится в определении, размещенном на сайте суда.

"Заявление Кобзон Нинели Михайловны, город Москва, о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя Пейсахова Вагифа Давидовича <…> признать обоснованным. Ввести в отношении Пейсахова В. Д. процедуру реструктуризации долгов", - говорится в определении.

Ранее в связи с угрозой распространения коронавируса суд приостановил личный прием граждан и проведение судебных заседаний. Вдова артиста и бизнесмен представили в суд ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие, поэтому суд вынес решение без очного участия сторон. Пейсахову назначен финансовый управляющий.

"Признать обоснованными и включить в третью очередь реестра требований кредиторов <…> требования Кобзон Н. М. в сумме 1 595 800 000,00 руб. основного долга. Назначить рассмотрение дела по результатам процедуры реструктуризации долгов гражданина в судебном заседании на 11 часов 00 минут 14.09.2020", - говорится в документе.

О деле

По материалам суда, заявитель указывала на признаки неплатежеспособности Пейсахова, поскольку тот прекратил осуществлять расчеты с кредиторами. Поскольку должник зарегистрирован по месту жительства в городе Ставрополе, дело о признании его банкротом было направлено по подсудности в Ставропольский край.

В 2016 году Одинцовский суд Московской области приговорил к шести годам колонии Пейсахова за мошенничество на $25 млн, которые он взял в долг у Кобзона. Как установлено судом и следствием, бизнесмен неоднократно одалживал у артиста деньги якобы на развитие бизнеса. Кобзон в феврале 2014 года заключил с должником два договора займа на $25 млн - сумму общих долгов Пейсахова, накопившихся к этому времени.

Спустя месяц Пейсахов сообщил артисту, что не может отдать ему деньги, так как проиграл их в покер, после чего Кобзон обратился в полицию, где по данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования было установлено, что Пейсахов не собирался возвращать деньги и ввел Кобзона в заблуждение.

Теги
РоссияКобзон, Иосиф ДавыдовичСтавропольский край
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