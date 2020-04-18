Клишас ждет от властей Москвы разъяснения по видеофиксации нарушений изоляции

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассчитывает, что власти Москвы пояснят решение задействовать камеры фото-, видеофиксации для контроля за соблюдением пропускного режима при поездках на автомобиле, так как Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) содержит исчерпывающий список нарушений, которые могут фиксироваться автоматически. Такое мнение сенатор высказал ТАСС в субботу.

"Надеюсь, до 22-го числа, до введения в действия данного подзаконного акта, правительство Москвы пояснит свою позицию. КоАП РФ и Административный кодекс Москвы содержат закрытый перечень правонарушений, которые могут фиксироваться в автоматическом режиме. Это нарушение ПДД и нарушения, связанные с благоустройством территории, совершенные с использованием транспортных средств", - сказал Клишас.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в субботу о решении задействовать камеры фото-, видеофиксации для контроля за соблюдением пропускного режима на дорогах при поездках на автомобиле. Водитель должен будет включить в цифровой пропуск государственный номер своей машины не менее чем за пять часов до начала первой поездки. В противном случае водители автоматически будут считаться нарушителями и их будут штрафовать.

Ранее для жителей столицы был введен режим самоизоляции. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.

С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте были введены специальные цифровые пропуска. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.