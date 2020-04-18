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Пандемия коронавируса нового типа

Сезон для внутреннего туризма в Турции может начаться в конце мая

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой не сообщил, когда страна будет открыта для иностранцев

АНКАРА, 18 апреля. /ТАСС/. Туристический сезон в Турции для жителей республики может начаться в конце мая. Такое мнение выразил в субботу министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

"Мы прогнозируем, что в конце апреля или начале мая наступит перелом [в пандемии]. Думаю, что к концу мая, возможно, ситуация будет нормализована. Тогда в конце мая начнется движение во внутреннем туризме", - сказал министр в эфире телеканала NTV.

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Эрсой при этом не сообщил, когда в Турцию смогут приехать иностранные туристы, однако выразил предположение, что первыми путешественниками, которые приедут в страну из-за рубежа, станут люди из азиатских стран.

Между тем 2 апреля Мехмет Нури Эрсой уже выступал с прогнозом, что начало туристического сезона в 2020 году может быть перенесено на конец мая из-за ситуации с распространением коронавируса.

Коронавирус нового типа был впервые выявлен в республике 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. С тех пор число инфицированных в Турции превысило 78 тыс. Общее число умерших достигло 1 769, выздоровели 8 631 человек.

Теги
ТурцияПандемия коронавируса нового типа
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