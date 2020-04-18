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Пандемия коронавируса нового типа

В Швеции число жертв коронавируса превысило 1,5 тыс.

В стране насчитывается 138 заразившихся на 100 тыс. человек населения

СТОКГОЛЬМ, 18 апреля. /ТАСС/. Число летальных исходов после заражения коронавирусом в Швеции увеличилось за минувшие сутки на 111 и достигло 1 511, сообщило управление здравоохранения страны.

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При этом, по данным ведомства, количество случаев инфицирования возросло с 13 216 до 13 822 (138 заразившихся на 100 тыс. человек населения).

В королевстве 1 054 человека находятся в отделениях интенсивной терапии, из них 785 - мужчины. Протестированы почти 75 тыс. человек. Власти ставят перед органами здравоохранения задачу довести количество анализов до 50-100 тыс. в неделю.

Правительство Швеции после соответствующего решения ЕС закрыло границы для иностранцев, не проживающих в Евросоюзе, жителей страны призвали не проводить собрания численностью более 50 человек. Власти также рекомендовали перевести обучение старших классов, курсов для взрослых и занятий в вузах на дистанционный режим. Детсады, школы для начальных и средних классов по-прежнему работают.

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ШвецияПандемия коронавируса нового типа
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