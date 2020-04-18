В Думе просят прокуратуру оценить требование мэрии Москвы передать номера машин силовиков

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Требование московских властей о передаче через портал mos.ru данных об автомобилях МВД, военнослужащих и силового блока для того, чтобы оградить их от штрафов за проезд без пропуска, должно получить оценку Генпрокуратуры, это не соответствует федеральным законам, а также создает угрозу раскрытия секретных данных. Об этом в субботу заявил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков ("Единая Россия").

"Меня поражает молчание прокуратуры, которая должна тут же опротестовать этот нормативный акт. Он создает угрозу национальной безопасности. Прокуратура - это надзирающий орган, который должен в том числе контролировать соответствие принимаемых нормативных правовых актов федеральному законодательству. Конечно, хотелось бы услышать от мэрии, почему принимаются такие акты, но более конкретный вопрос возникает к органам прокуратуры", - сказал депутат.

В первую очередь Лысаков подчеркнул, что само по себе использование средств фото и видеофиксации для выписывания штрафов автовладельцам, передвигающимся без пропуска, не соответствует Кодексу об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ), который предусматривает применение камер только для фиксации нарушения правил дорожного движения. "Никакого санэпидемконтроля, только 12-я глава КоАП РФ - нарушение ПДД, именно в этом случае предусмотрен упрощенный порядок - вынесение постановления о наложении штрафа без составления протокола", - пояснил парламентарий.

Однако, продолжил Лысаков, согласно распоряжению столичных властей, "весь силовой блок, сотрудники МВД в Москве, ФСБ, прокуратуры, судьи" с тем, чтобы избежать штрафов за нарушение пропускного режима от Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), должны передать номера своих личных и служебных машин через портал mos.ru. "Возникает вопрос - эта информация у кого сейчас будет храниться, где? Это правовой волюнтаризм", - отметил Лысаков.

Депутат напомнил, что сейчас доступ к таким сведениям имеют уполномоченные сотрудники силовых ведомств с правом допуска, которые находятся под присягой. "Нельзя отдавать эту информацию не аттестованным лицам. С помощью фотовидеофиксации можно определить маршрут любого автомобиля в режиме онлайн. Это может быть машина обывателя или же машина, перевозящая секретные грузы, деньги, радиоактивные отходы, участвующая в программе защиты свидетелей, а сейчас правительство Москвы получит всю закрытую информацию о личных и служебных автомобилях всего силового блока", - добавил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что власти столицы будут использовать камеры фотовидеофиксации для контроля за соблюдением пропускного режима на дорогах, введенного для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями. Их владельцы будут штрафоваться. При этом, согласно записи в блоге столичного градоначальника, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и другие обладатели удостоверений государственного образца не обязаны получать цифровые пропуска, но в целях упорядочения передвижения по городу они должны зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных и служебных машин, а также электронных карт.