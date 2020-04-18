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Пандемия коронавируса нового типа

Министр обороны Сербии поблагодарил российских военных за помощь в борьбе с коронавирусом

Ранее 11 Ил-76 доставили на аэродром в 20 км от Белграда оборудование для эпидемиологической диагностики и дезинфекции, а также военных специалистов, включая медиков и вирусологов

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Министр обороны Сербии Александр Вулин поблагодарил министра обороны РФ Сергея Шойгу за помощь российских военных в борьбе с коронавирусной инфекцией в республике. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

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"Своими решениями и поступками вы в очередной раз подтвердили, что являетесь искренним другом и союзником Министерства обороны и войск Сербии, на помощь которого можем всегда рассчитывать, в том числе и в этой сложной и непредсказуемой ситуации", - говорится в письме Вулина, которого цитирует Минобороны РФ.

4 апреля 11 самолетов Ил-76 доставили на аэродром Батайница в 20 км от Белграда оборудование для эпидемиологической диагностики и дезинфекции, а также военных специалистов, включая медиков и вирусологов. Российским сводным отрядом проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 44 объектах в городах Белград, Ниш, Валево, Бачка-Топола, Крушевац, Чуприя, Палич, Нови-Сад, Панчево. Обработано более 100 зданий и сооружений площадью свыше 640 тыс. кв. м, 31 участок дорог площадью 300 тыс. кв. м. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении 377 пациентов, инфицированных Covid-19.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияСербияПандемия коронавируса нового типа
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