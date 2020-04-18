Очередной вывозной рейс для россиян из Нью-Дели возможен в конце апреля

"Иногда к нам приносят заявление - мол, я хочу остаться жить в Индии, но окажите мне помощь для переезда из одного города в другой - там мне будет удобнее. Таким мы помочь не можем. Помогаем лишь тем, кто хочет вернуться на родину. Эта помощь будет оказываться до тех пор, пока в Индии не будет снят режим локдауна - строгой изоляции - и не возобновятся авиарейсы в Россию", - добавил заведующий консульским отделом.

Он отметил, что в делийском консульском округе зарегистрировано 602 россиянина, запросивших содействие в возвращении на родину. Часть из них находятся в самой столице, 130 человек из которых - в отеле, где проживание для них бесплатное. Остальные находятся в основном в городах Ришикеш, куда обычно приезжают последователи йоги, и Вриндаван, где собираются кришнаиты из разных стран, в том числе из России.

"Возможно, вывозной рейс из Дели будет до конца апреля. Сейчас этот вопрос решается", - сказал он.

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 апреля. /ТАСС/. Вывозной рейс для российских граждан, заблокированных в Нью-Дели из-за коронавирусной инфекции, возможно, состоится до конца апреля. Об этом сообщил в субботу российским журналистам заведующий консульским отделом посольства России в Индии Андрей Федоров.

Он рассказал, что дипломатам известны случаи, когда местные жители относились к иностранным гражданам как к распространителям инфекции, вели себя агрессивно. "Мы - не полиция, и в таком случае можем только обратиться к местным властям с просьбой помочь человеку. Поэтому при наличии проблем рекомендуем сразу ехать в посольство или в ближайшее российское консульство", - говорит дипломат.

Федоров отметил, что живущие в делийском отеле россияне - это в основном те, кто прибыл в аэропорт 25 марта и 1 апреля, рассчитывая вылететь в Москву. Однако всем тогда мест не хватило - прибыло больше людей, чем могли вместить самолеты. "С учетом жестких карантинных мер и случаев проявления насилия со стороны местного населения мы не могли их бросить в аэропорту и сказать: идите куда хотите - до первого полицейского, который вас задержит. Мы оказываем им помощь - размещением в отеле, питанием", - рассказал Федоров. Он добавил, что финансовую помощь россиянам также оказали представительства "Сбербанка", "Газпромбанка", РСК МиГ, РЖД и "Росатома" в Индии.

Россияне живут в отеле, но, поскольку в стране введены жесткие правила изоляции, они не должны его покидать, напомнил представитель посольства. "В целом люди понимают ситуацию, хотя некоторые жалуются, что их свободу ограничивают. Мы ничью свободу не ограничиваем. Каждый может уйти, но индийская полиция этого человека вскоре задержит. Действующий в стране карантин установлен решением индийского правительства", - подчеркнул дипломат.

Русский отель

Отель "Маурья" можно назвать самым русским отелем в индийской столице. Именно здесь посольство разместило группу из примерно 130 россиян, которые ждут возможности вылететь домой, и других постояльцев в отеле нет. Сначала россиян разместили в другом отеле, но оттуда их попросили уехать - в Индии действительно опасаются иностранцев и считают их виновниками распространения инфекции.

"Конечно, мы очень благодарны посольству и консульству. В Индии я еще никогда не жила в такой гостинице, мы с мужем прибыли из Гоа, и там у нас условия были значительно скромнее. Но мы все же хотим как можно скорее вылететь домой", - рассказала Светлана из Воронежа.

Она отмечает, что главная проблема - неопределенность вылета. "Рейсы назначают, отменяют, переносят. Постоянно меняются правила и расписание. От этого особенно устаешь", - добавляет россиянка.

"Обидно, мы впервые в Нью-Дели, а город посмотреть так и не удалось. Мы здесь с 25 марта, однако постоянно взаперти, в карантине. Смотрим только то, что видно из окон, а столько всего здесь хотелось посмотреть - и железную колонну, и Красный форт. Но уже три недели здесь, и только путеводитель можем листать", - сказал молодой человек, представившийся Дмитрием.

"Уже устали под замком и хотим вернутся в Россию. При этом спасибо консульским, что нас здесь разместили - в плохом отеле все было бы еще хуже", - добавил он.

Премьер-министр Нарендра Моди призвал 24 марта власти всех штатов и союзных территорий обеспечить строгое соблюдение мер по поддержанию особого режима до 14 апреля. Затем глава правительства продлил действие режима строгой изоляции до 3 мая включительно.