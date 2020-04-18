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Пандемия коронавируса нового типа

Благотворительный фонд раздал более 130 тонн продуктов самоизолированным жителям Дагестана

Фондом были закуплены, в частности, растительное масло, гречка и сахар

МАХАЧКАЛА, 18 апреля. /ТАСС/. Один из крупных благотворительных фондов Дагестана - фонд "Инсан" - раздал более 130 тонн продуктов питания нуждающимся жителям республики, находящимся в самоизоляции из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, сообщил ТАСС в субботу руководитель фонда Мухаммадрасул Ахмедов.

Власти Дагестана с 1 апреля ввели режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий указ подписал глава региона Владимир Васильев 31 марта.

"С первых дней, когда ситуация в стране и республике стала усугубляться из-за нового коронавируса, в центральном офисе нашего фонда и во всех его 50 филиалах началась работа по формированию списков подопечных, которым нужно было помочь. Зная, с чем им приходится сталкиваться в обычное время, мы понимали, что в период режима повышенной готовности, а затем и самоизоляции, они окажутся без средств для существования, поэтому начали бесплатно раздавать продуктовые наборы. На сегодня раздали свыше 130 тонн продуктов по всему региону", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в числе тех, кому было решено помочь в первую очередь, были пожилые люди, инвалиды, одинокие пенсионеры, матери-одиночки, вдовы, многодетные семьи, проживающие в тяжелых условиях и не имеющие доходов. "Сотрудники фонда во всех городах и районах республики тщательно выверяли каждого подопечного и впервые обратившихся, чтобы помочь максимально полно, учитывая все обстоятельства. Были закуплены растительное масло, гречка, сахар, мука, рис. С учетом ситуации, фасовка продуктовых наборов велась с соблюдением всех мер предосторожности", - пояснил Ахмедов.

Продукты в каждый дом

Кроме того он сообщил, что в конце марта была запущена республиканская акция "Продукты в каждый дом", в ходе которой более 5 тыс. семей по всей республике уже получили 10 тыс. продуктовых наборов. "Продукты получили жители разных районов и городов практически по всей республике. Участие в раздаче продуктов приняли представители республиканских органов власти, именитые спортсмены, деятели просвещения, культуры, общественники, среди которых олимпийские чемпионы Султан Ибрагимов, Абдулрашид Садулаев, Гайдарбек Гайдарбеков и многие другие", - уточнил Ахмедов.

Также, по его словам, продуктовые наборы получили и жители Москвы, где аналогичную акцию провел московский филиал фонда "Инсан". "С момента начала акции волонтеры, соблюдая все предписания, точечно, по составленным сотрудниками фонда спискам адресов, развозят коробки с продуктовой помощью. Уверен, что 10 тыс. наборов стали и станут существенным подспорьем для этих семей по всему Дагестану во время режима самоизоляции. И только благодаря такой поддержке всех дагестанцев, не взирая на статус и положение, наша работа по оказанию помощи нуждающимся продуктами первой необходимости продолжается и дальше", - заключил Ахмедов.

Ранее власти Кировского района Махачкалы начали благотворительную доставку продуктов питания для малообеспеченных и многодетных семей, находящихся в самоизоляции из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Позже к акции присоединились депутаты, общественники, предприниматели и другие неравнодушные жители региона.

О ситуации

Количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Дагестане за сутки выросло на 17% - с 213 до 257 человек, 28 человек выздоровели, девять умерли. В реанимации центра инфекционных болезней в настоящее время находятся 12 человек, в том числе десятимесячный ребенок, за всеми пациентами установлено круглосуточное медицинское наблюдение. Всего, по данным центра, обследованы 9 385 человек, на домашней изоляции находятся 2 061 человек.

Всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестанПандемия коронавируса нового типа
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