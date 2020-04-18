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Пандемия коронавируса нового типа

AP: пандемия коронавируса грозит унести от 300 тыс. до 3,3 млн жизней в Африке

При худшем сценарии развития пандемии на континенте потребуется $446 млрд, говорится в докладе Экономической комиссии для Африки

ПРЕТОРИЯ, 18 апреля. /ТАСС/. Экономическая комиссия для Африки (ЭКА), входящая в структуры ООН, предупредила, что, если не принять надлежащих мер, количество смертей в странах Африки от нового коронавируса составит более 300 тыс. при наилучшем развитии событий. Наихудший сценарий предусматривает до 3,3 млн смертей, сообщило в пятницу агентство Associated Press.

Общее количество зараженных новым коронавирусом при наихудшем сценарии достигнет в Африке 1,2 млрд человек, говорится в представленном ЭКА докладе "COVID-19: защита жизни и экономики африканских стран". При лучшем варианте, который предусматривает "интенсивное социальное дистанцирование", число инфицированных составит на континенте 122 млн человек.

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"В Африке 56% городского населения проживает в трущобах и домах, которые лишены элементарных удобств, в том числе водопровода", - подчеркивается в документе. Все это создает условия для неконтролируемого распространения нового коронавируса. Густонаселенные города и существующие проблемы здравоохранения в африканских странах делают континент "особенно восприимчивым" к новому коронавирусу, говорится в докладе. В нем отмечается, что "из всех континентов именно в Африке существует самая высокая распространенность таких заболеваний как туберкулез и ВИЧ".

При лучшем варианте развития пандемии в Африке потребуется $44 млрд, в условиях худшего сценария странам континента на борьбу с новым коронавирусом потребуется $446 млрд.

Руководство ЭКА призвало международное сообщество оказать помощь африканским странам в борьбе с пандемией. "Экономический рост континента замедлится до 1,8%, в результате 27 млн человек окажутся в условиях крайней нищеты", - заявила исполнительный секретарь ЭКА Вера Сонгве.

Доклад ЭКА подготовлен с учетом исследований последствий пандемии, которые провел лондонский Империал колледж.

Прогноз ВОЗ

Управляющий чрезвычайными операциями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке Мишель Яо заявил, что в ближайшие шесть месяцев в африканских странах будет насчитываться до 10 млн тяжело больных, инфицированных новым коронавирусом. "Только лишь усилия в области общественного здравоохранения способны сократить это число заболевших", - подчеркнул он в ходе состоявшегося в минувший четверг брифинга.

ВОЗ также обеспокоена происходящим распространением нового коронавируса из крупных африканских городов во внутренние районы в таких странах как ЮАР, Нигерия, Камерун, Кот-д'Ивуар и Гана. "Пока эти страны сосредоточены на мерах профилактики, возможности лечить заболевших людей в палатах интенсивной терапии у них нет", - заявила директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моети. Она указала, что африканским странам экстренно требуются аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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Пандемия коронавируса нового типа
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