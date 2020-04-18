Жириновский призвал арестовать коммунистов, если они соберутся у мавзолея в юбилей Ленина

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил арестовать членов партии КПРФ, если они в день рождения Владимира Ленина 22 апреля примут участие в традиционном возложении цветов к мавзолею на Красной площади несмотря на эпидемиологическую обстановку. В этом году коммунисты отмечают 150-летнюю годовщину со дня рождения основателя советского государства.

"Мы все должны находиться в самоизоляции. А если коммунисты откажутся подчиниться этим общим для всех правилам и все-таки пойдут к мавзолею (тем более, к ним могут присоединиться некоторые несознательные граждане, чтобы под видом участия в акции просто погулять по Красной площади), то предлагаем всю их делегацию арестовать и в конечном счете распустить и запретить КПРФ", - приводит в субботу слова Жириновского пресс-служба партии.

ЛДПР также обращается к правоохранительным органам с призывом "строжайшим образом запретить эти действия, потому что это грубейшее нарушение правопорядка в период эпидемии".

В КПРФ это заявление лидера либерал-демократов объяснили "антисоветской" позицией политика. "Мы понимаем отношение господина Жириновского и его партии к Ленину, Сталину, к советской эпохе - тут нечего комментировать, антисоветизм зашкаливает <...> Мы будем свои мероприятия, конечно, проводить с точки зрения жесткого соблюдения действующего законодательства, санитарно-эпидемиологических норм и правил. В возложении в Москве будут принимать участие депутаты Госдумы с соблюдением всех правил: дистанции, мер безопасности и так далее", - заверил ТАСС зампред ЦК КПРФ, депутат Юрий Афонин.

Он подчеркнул, что возложение цветов к мавзолею не будет носить характер массовой акции: отдать дань памяти революционеру можно на протяжении всего дня 22 апреля в разных точках города. "У нас в Москве и по всей стране много памятников Владимиру Ильичу Ленину и связанных с ним памятных мест. Поэтому в индивидуальном порядке, в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением необходимых документов наши активисты и сторонники, сочувствующие, спокойно могут подать заявку и возложить цветы, например, к памятнику Ленину на Калужской площади или еще где-то. И по всей стране каждый гражданин имеет право в рамках соблюдения законодательства почтить память этого великого человека", - добавил Афонин.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, депутат от КПРФ Олег Смолин сообщил, что партия решила перенести масштабное празднование 150-летия со дня рождения Ленина на осень из-за коронавируса.