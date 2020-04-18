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Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России

В Москве ожидается температура выше климатической нормы
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© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму. Об этом сообщает издание "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.

"На большей части Центрального федерального округа (в том числе и в Москве) и на западе Поволжья (в Нижегородской области и Татарстане), а также в Крыму и на западе Краснодарского края температуры ожидается выше климатической нормы. В частности, в столице будет теплее обычного на градус и более", - говорится в сообщении.

По словам Паршиной, температура в пределах климатической нормы ожидается на западе страны - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Ночью это обычно плюс 6-11, днем плюс 15-20 градусов. При похолоданиях возможны заморозки.

На европейской территории количество осадков прогнозируется также в пределах климатической нормы для мая. При этом осадки больше нормы могут выпасть на крайнем западе: в Брянской, Курской и Смоленской областях, а на азиатской территории, на севере Сибири, в Приморье и на Сахалине, в южных и центральных районах Хабаровского края ждут осадки в большем, чем обычно, количестве.

Дефицит осадков ожидается в предгорьях Алтая, в центральных и южных районах Красноярского края и на большей части Иркутской области, отметили в Гидрометцентре.

Теги
РоссияПриморский крайКраснодарский крайЛенинградская областьКрымАлтайНовгородская областьПсковская областьСахалинская область
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