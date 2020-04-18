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Пандемия коронавируса нового типа

Узбекистан передал России в качестве помощи в борьбе с коронавирусом медицинские маски

Всего России будет передано 5 млн масок, а также медицинская марля

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Первая партия гуманитарной помощи, направленной Узбекистаном в Россию в рамках борьбы с распространением коронавируса, прибыла в субботу в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщили ТАСС в секретариате заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука.

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В аэропорту самолет встречали представители посольства Узбекистана и Министерства экономического развития РФ. В составе груза медицинские маски. "Всего России будет передано 5 млн масок, а также медицинская марля", - уточнили в секретариате.

Алексей Оверчук выразил благодарность народу и правительству Узбекистана за поддержку, которая очень важна для России. "Полученные медицинские изделия будут направлены, в первую очередь, тем, кто трудится на передовой борьбы с пандемией", - сообщил он.

"Мы знаем, что народ Узбекистана сам страдает от коронавирусной инфекции. В стране есть и заразившиеся, и умершие, - обратил внимание Оверчук. - Но, несмотря на это, Узбекистан принял решение поделиться с Россией самым необходимым, продемонстрировав взаимовыручку, примерами которой наполнена наша общая история".

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
УзбекистанРоссияПандемия коронавируса нового типа
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