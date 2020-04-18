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Пандемия коронавируса нового типа

В ОНФ заявили, что пандемия коронавируса не остановила строительство ФАПов в регионах

При этом общественники приостановили проверки фельдшерско-акушерских пунктов на время карантина

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Региональные отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) приостановили проверки фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в регионах России из-за пандемии коронавируса. Однако работа по ремонту и строительству ФАПов, а также их цифровизации и оснащению оборудованием в регионах в основном ведется в срок и без срывов, сообщили ТАСС региональные власти и представители отделений Общероссийского народного фронта в регионах.

Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что нужно обеспечить шаговую доступность первичного звена здравоохранения, на что в том числе направлен нацпроект "Здравоохранение". Президент рекомендовал ОНФ проконтролировать строительство, ремонт и оснащение ФАПов, а также их цифровизацию. Первый доклад должен быть предоставлен до 20 апреля.

"На данный момент мы посмотрели порядка 15-20 ФАПов в Новосибирской области, в 2020 году всего должны построить около 40 ФАПов. То, что запланировано на этот год, идет по графику. ФАПы хорошо обустроены: внутри есть и кондиционирование, и автономная электроэнергия, и автономное водоснабжение. Дополнительно мы смотрим ФАПы, которые были построены в прошлом году. Сейчас, к сожалению, в связи с карантином, мы не проводим проверки", - сказала ТАСС руководитель исполкома ОНФ в Новосибирской области Светлана Заикина.

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Мониторинг приостановлен и на Кубани, где, по данным регионального штаба ОНФ, около 25% учреждений требуют капитального ремонта. Как пояснила ТАСС сопредседатель штаба Светлана Чуприна, сейчас все силы брошены на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, а проверки ФАПов продолжатся после окончания пандемии.

В Ленинградской области ФАПы временно не оказывают плановую медицинскую помощь, фельдшеры выходят на дом к пациентам. При этом, по словам главы исполкома ОНФ в регионе Галины Синкевич, активисты отделения регулярно проверяют работу ФАПов, серьезных претензий к ним нет. "В основном ФАПы оснащены нормально, иногда есть небольшие проблемы с расходными материалами, но это решается через районные больницы, которым они подчиняются. Что касается строительства ФАПов - оно идет достаточно бодро, сложности, как правило, были связаны с задержкой сдачи из-за недобросовестных подрядчиков", - рассказала собеседница агентства.

В пресс-службе регионального отделения ОНФ в Псковской области, которая занимает второе место в стране по числу сельских населенных пунктов, ТАСС также рассказали, что по итогам мониторинга ФАПов в 2019 году был выявлен ряд проблем, таких как нехватка кадров, неблагоустроенные территории вокруг них, нарушение сроков. К концу декабря 2019 года все строительные работы в населенных пунктах были завершены, замечания к благоустройству объектов муниципалитеты также устранили. Тем не менее, в регионе из более 320 ФАПов свыше 150 требуют замены, все эти объекты власти намерены включить в госпрограммы и привести в порядок, пояснили ТАСС представители регионального комитета по здравоохранению.

Дефибриллятор и сухожаровый шкаф

Несмотря на пандемию коронавируса и ослабление общественного контроля, работа по строительству, ремонту и цифровизации ФАПов в регионах продолжается, так как проблема доступности медпомощи по-прежнему стоит остро.

Так, в Хабаровском крае на начало 2020 года насчитывается порядка 100 фельдшерско-акушерских пунктов со стопроцентным износом, износ еще 18 пунктов составляет 70%, сообщил ТАСС глава регионального исполкома ОНФ в регионе Юрий Рошка. По его словам, запланированы строительство и реконструкция ФАПов в 89 населенных пунктах края, еще в 12 учреждениях до 2023 года сделают капитальный ремонт. Всего, по данным правительства, в течение пяти лет в крае построят 133 новых объекта здравоохранения, на это потребуется 22 млрд рублей.

В Алтайском крае, где около 45% граждан проживают в сельской местности, капремонта требуют 56 ФАПов из 853, еще 76 необходимо заменить на новые, сообщили ТАСС в пресс-службе минздрава региона. По нацпроекту в 2020 году будут построены 15 ФАПов, еще один - по федеральной программе "Комплексное развитие сельских территорий". "В каждом построенном ФАПе установлена новая медицинская мебель, есть электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, гинекологическое кресло, пеленальный столик, весы для детей, кислородный ингалятор, тонометр, экспресс-анализатор уровня холестерина в крови и портативный анализатор уровня сахара в крови, сухожаровой шкаф. В этом году на это запланировано 8 млн рублей", - пояснили в минздраве.

Во Владимирской области из 315 стационарных ФАПов ремонта требуют 134, дополнительного оснащения оборудованием - 146. В 2020 году в регионе планируют построить 40 ФАПов и две амбулатории, также ежегодно выделяются средства областного бюджета на замену трех ФАПов и проведение капитального ремонта не менее восьми учреждений, сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения области. Как рассказал ТАСС первый заместитель министра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов, в регионе в этом году планируется заменить 24 аварийных фельдшерско-акушерских пункта в селах и поселках, на эти цели будет направлено 122 млн рублей.

ФАП за пару недель

Регионы отдают предпочтение модульным ФАПам, они оснащены медицинской мебелью и оборудованием, системой отопления и кондиционирования. Как пояснили в департаменте здравоохранения Воронежской области, где в 2020 году планируют построить 36 модульных ФАПов, установка такого пункта занимает всего несколько недель, а при необходимости конструкцию можно разобрать и перевезти в другой населенный пункт.

В Курганской области, где капитального ремонта требуют 209 пунктов, в этом году по нацпроекту власти планируют заменить 14 аварийных ФАПов на модульные здания. В Астраханской области заменят 27 аварийных фельдшерско-акушерских пунктов на модульные конструкции, еще 52 ФАПа отремонтируют. В Дагестане за год планируют построить 29 модульных фельдшерско-акушерских пунктов - на девять больше, чем в прошлом году. Каждый из новых ФАПов будет обслуживать от трех до десяти населенных пунктов и будет состоять из отдельной комнаты для приема больных, процедурного кабинета, санитарной комнаты, помещения для хранения медикаментов, рассказали ТАСС в Минздраве Дагестана.

В Ростовской области, которая первой в стране в 2013 году отказалась от ремонта ветхих фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и начала заменять их модульными конструкциями, за эти годы установлено 302 модульных ФАПа, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального минздрава. В 2020 году запланирована установка семи врачебных амбулаторий, 37 ФАПов и фельдшерских пунктов.

Есть в России и такие регионы, где ремонт и реконструкция ФАПов в этом году вообще не запланированы, так как в них нет необходимости. Например, в Приморье, по данным регионального минздрава, возраст большей части ФАПов составляет от года до семи лет, поэтому в ремонте они пока не нуждаются. Все пункты оснащены оборудованием, в зданиях есть кабинет для приема пациентов, смотровая, процедурная, просторный холл, где люди могут подождать приема, а также ряд вспомогательных помещений, включая санузел.

Телемедицина в селе

На особом контроле - цифровизация ФАПов. По этому показателю Приморский край также в числе "отличников", здесь все ФАПы обеспечены высокоскоростным доступом в интернет. В Астраханской области, по данным регионального штаба ОНФ, с цифровизацией есть сложности."[В ряде объектов] нет интернета, хорошего компьютера, транспорта", - рассказала ТАСС сопредседатель регионального штаба Валентина Анопко. По данным областного минздрава, в 2019 году к сети интернет подключили 24 пункта, еще 32 ФАПа планируют подключить в 2020 году.

Во Владимирской области в 2019 году интернет был подведен к 66 ФАПам, все объекты планируют обеспечить доступом к сети до конца 2021 года. К этому же сроку интернетом обеспечат все ФАПы Ленинградской области, где в настоящее время доступ к сети есть в 47 ФАПах из 199. В этих пунктах фельдшеры работают в медицинской информационной системе, они могут самостоятельно записать пациента на повторный прием и иметь онлайн-доступ к результатам обследования пациента в других региональных медицинских организациях.

В Псковской области к интернету подключены первые 65 фельдшерско-акушерских пунктов, это 20% от всех ФАПов. Те ФАПы, где интернет уже проведен, запустили у себя систему телемедицины, теперь жителям села больше не придется выезжать в районные больницы, чтобы пройти обследования или получить консультацию узких специалистов. В ФАПе с помощью приборов делают лабораторные исследования, тут же передают их в районную или областную больницу, где специалисты ставят диагноз и возвращают данные в ФАП, а пациент сразу же получает назначение и лечение, также фельдшер может проконсультироваться по интернету с терапевтом, хирургом, любым узкопрофильным специалистом.

В Курганской области возможности телемедицины могут использовать 92 фельдшерско-акушерских пункта, в 2020 году запланировано подключение к интернету еще 142 пунктов. В Удмуртии из 578 ФАПов в 2019 году к интернету подключили 113 ФАПов, остальные планируется подключить в течение 2020-2021 годов. В Краснодарском крае к телемедицинской сети подключены 240 точек, на подключение к интернету всех ФАПов запланировано почти 250 млн рублей. В Саратовской области, где в 2019 году к интернету подключили 137 ФАПов, в 2020 году планируют подключить более 160, во всех ФАПах также внедряется в работу региональная медицинская информационная система.

Теги
РоссияПриморский крайАлтайский крайАстраханская областьКурганская областьПсковская областьСаратовская областьПандемия коронавируса нового типа
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