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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Нью-Йорка предложили горожанам докладывать о несоблюдении социальной дистанции

Они смогут направить на специальный телефонный номер фото скопления людей или отдельных групп, не выдерживающих социальную дистанцию, с указанием точного места, где эта фотография была сделана

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. Власти Нью-Йорка предложили жителям города докладывать о случаях несоблюдения требований социального дистанцирования. Об этом написал в Twitter мэр города Билл де Блазио.

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По его словам, любой житель города сможет направить на специальный телефонный номер фото скопления людей или отдельных групп, не выдерживающих социальную дистанцию, с указанием точного места, где эта фотография была сделана. "Мы знаем, что есть люди, до которых необходимо донести наши инструкции", - указал де Блазио. По его словам, зачастую для этого необходимо вмешательство правоохранительных органов, которые "научат людей и разъяснят им требования по соблюдению социальной дистанции".

"Если вы видите скопление людей, очередь, толпу в магазине, вы можете тут же доложить об этом, чтобы мы решили проблему", - подчеркнул градоначальник. По его словам, в указанное место "немедленно будут направлены сотрудники правоохранительных органов". Ранее власти Нью-Йорка ввели штрафы за несоблюдение норм социального дистанцирования. Их размер может составлять от $250 до $500.

В Нью-Йорке к настоящему моменту зафиксировано более 131 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. От вызванных им осложнений умерли 13 202 человека.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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