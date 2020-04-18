Духовное собрание мусульман РФ ждет извинений от авторов фильма "Зулейха открывает глаза"

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Создатели сериала "Зулейха открывает глаза" должны извиниться за то, что в качестве имен политических заключенных в картине были использованы имена российских представителей мусульманского духовенства. Об этом заявил ТАСС в субботу председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.

В качестве имен репрессированных были перечислены, в частности, имена председателя Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России, верховного муфтия России Талгата Таджуддина, председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтия Равиля Гайнутдина, татарского богослова XIX века Шигабутдина Марджани и других.

17 апреля на сайте ДСМР появилась информация о том, что Крганов направил в адрес генерального директора ВГТРК Олега Добродеева и руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова обращения по поводу показа в эфире телеканала "Россия-1" второй серии сериала "Зулейха открывает глаза". Отмечается, что причиной послужили имена и фамилии муфтиев современной России, использованные в качестве имен политзаключенных, а также "откровенная интимная встреча в мечети".

"Имена и фамилии муфтиев - это имена очень известных в мусульманском мире религиозных деятелей, и исторических, и ныне живущих. Наше сообщество это восприняло как оскорбление, потому что это список политзаключенных, их якобы отправляют в Сибирь. Я думаю, что в итоге те люди, которые допустили эту оплошность, должны извиниться перед мусульманским сообществом и лично перед уважаемыми муфтиями за то, что это произошло", - сказал Крганов ТАСС.

Он добавил, что ДСМР попросило разъяснить ситуацию ФАДН, поскольку агентство, как подчеркивает Крганов, напрямую занимается вопросами межрелигиозных и межнациональных отношений; а также ВГТРК, которая "является государственным каналом". "Ответа пока не было, некоторые консультации сегодня идут. И правозащитники к нам обращаются сегодня. Но вообще это большой резонанс вызвало в целом в обществе", - подчеркнул председатель ДСМР.

Муфтий отметил, что не считает произошедшее связанным с государственной политикой. "Я хотел бы сказать, что это ни в коей мере не является государственной политикой. В России выстроены хорошие взаимоотношения между разными народами, об этом очень часто говорят глава государства и другие органы власти. <...> Это просто ошибка конкретных людей", - заключил глава ДСМР.

О сериале

Работа над экранизацией романа Гузели Яхиной "Зулейха открывает глаза" началась в 2017 году. Главные роли в сериале исполнили Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Евгений Морозов, Александр Баширов. По данным компании Mediascope, аудитория первой серии среди зрителей старше четырех лет в городах с населением от 100 тыс. собрала у экранов 13 апреля 4,8 млн человек.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что партия "Коммунисты России" собирается требовать от телеканала "Россия-1" прекращения показа, а исполнительница главной роли актриса Чулпан Хаматова рассказала телеканалу "Дождь" о поступающих в ее адрес угрозах. Гузель Яхина в интервью телеканалу "Татарстан - Новый Век" сказала, что не может прокомментировать момент с именами муфтиев и не знает, как он оказался в фильме.