{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Друг Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы

Она продолжает лечение в стационаре без поддерживающих средств, ее состояние улучшилось.

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, продолжает лечение в стационаре без поддерживающих средств, ее состояние улучшилось. Об этом сообщил в субботу ее друг, музыкант Евгений Гор на своей странице в Instagram.

"Всю эту неделю она уже в полном сознании, самостоятельна, находится вне реанимации, без ИВЛ (искусственной вентиляции легких - прим. ТАСС) и других поддерживающих средств. С каждым днем она набирается сил и восстанавливается", - написал Гор.

По его словам, ситуация в последние несколько недель "была сложная, но все страшное позади".

Гор уточнил, что пока общается с Бабкиной только через врачей, так как санитарные ограничения не позволяют ей иметь при себе мобильный телефон.

Пресс-секретарь Бабкиной Александр Велор сообщил ТАСС 7 апреля, что 70-летняя певица госпитализирована с пневмонией, ее тест на коронавирус дал отрицательный результат. В тот же день депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал, что артистка введена в медикаментозную кому. 14 апреля ее концертный директор Сергей Горох сообщил ТАСС, что певица в сознании, в стабильном состоянии.

Теги
РоссияБабкина, Надежда Георгиевна
Реклама на ТАСС
В США приступили к лечению девочки из Югры со СМА
Семья ребенка проведет за границей три месяца, девочка будет еженедельно сдавать анализы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС