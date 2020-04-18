Друг Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, продолжает лечение в стационаре без поддерживающих средств, ее состояние улучшилось. Об этом сообщил в субботу ее друг, музыкант Евгений Гор на своей странице в Instagram.

"Всю эту неделю она уже в полном сознании, самостоятельна, находится вне реанимации, без ИВЛ (искусственной вентиляции легких - прим. ТАСС) и других поддерживающих средств. С каждым днем она набирается сил и восстанавливается", - написал Гор.

По его словам, ситуация в последние несколько недель "была сложная, но все страшное позади".

Гор уточнил, что пока общается с Бабкиной только через врачей, так как санитарные ограничения не позволяют ей иметь при себе мобильный телефон.

Пресс-секретарь Бабкиной Александр Велор сообщил ТАСС 7 апреля, что 70-летняя певица госпитализирована с пневмонией, ее тест на коронавирус дал отрицательный результат. В тот же день депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал, что артистка введена в медикаментозную кому. 14 апреля ее концертный директор Сергей Горох сообщил ТАСС, что певица в сознании, в стабильном состоянии.