В Италии за последние сутки от коронавируса умерли 482 человека

РИМ, 18 апреля. /ТАСС/. Число смертей в Италии от заболеваний, вызываемых коронавирусом нового вида, за минувшие сутки составило 482. Такие данные распространил в субботу национальный Департамент гражданской защиты, подчеркивая снижение количество летальных исходов за сутки (в пятницу этот показатель составлял 575).

При этом отмечается рост числа выздоровевших от заболеваний, вызываемых коронавирусом: за последние сутки излечились 2 200 человек. Общее число излечившихся достигло почти 45 тыс. Число умерших превысило 23 тыс., из которых 12 тыс. - в северной области Ломбардия, где сохраняется локальный эпицентр эпидемии.

Число инфицированных коронавирусом за сутки в Италии составило 3 491 и, таким образом, достигло 175 925 человек.