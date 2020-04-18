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МВД разъяснило порядок продления сроков действия документов инострацев

Срок действия виз иностранцев, оставшихся в России, автоматически продлевают до 15 июня
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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Российские власти автоматически продлевают иностранцам на территории страны срок действия виз и иных документов, разрешающих им проживать в России, до 15 июня текущего года. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-центре МВД.

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В соответствии с указом президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 года №274, для всех иностранных граждан, прибывших в Россию как в визовом, так и в безвизовом порядке, на период с 15 марта по 15 июня 2020 года приостанавливается течение сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания, а также сроков, на которые иностранные граждане поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства (в случае, если такие сроки истекают в указанный период).

"Таким образом, всем иностранным гражданам, находящимся на территории Российской Федерации, срок действия документов, который истекает в указанный период, продлевается автоматически. К вышеуказанным документам относятся: визы, разрешения на временное проживание, виды на жительство, миграционные карты" - сообщили агентству.

В МВД добавили, что также автоматически продлеваются до 15 июня удостоверения беженца, свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ, свидетельства о предоставлении временного убежища, свидетельства участника государственной программы по содействию переселению соотечественников, разрешения на работу, патенты, разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

Как сказано в сообщении МВД, данное решение принято в связи с тем, что в настоящее время большинство иностранных государств закрыли свои границы и прекратили международное транспортное сообщение. Таким образом, возможность выехать на родину у большинства находящихся в России иностранных граждан фактически отсутствует. "Поэтому МВД России последовательно принимаются все необходимые меры для урегулирования правового положения таких лиц", - отметили в ведомстве.

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