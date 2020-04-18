Песня 99-летнего британского ветерана в поддержку врачей возглавила чарт iTunes

ЛОНДОН, 18 апреля. /ТАСС/. Песня, записанная 99-летним британским ветераном Второй мировой войны Томом Муром для сбора пожертвований на нужды Национальной службы здравоохранения (NHS), возглавила в Великобритании чарт iTunes. Композиция You'll Never Walk Alone была записана Муром, которому 30 апреля исполнится 100 лет, вместе с британским тенором Майклом Боллом.

Речь идет о ремейке песни американских композиторов Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна II, написанной ими в 1945 году для мюзикла "Карусель". Со временем она стала гимном английской команды "Ливерпуль".

Эта композиция сумела обойти песню We'll meet again 1939 года, которая была перезаписана английской певицей Верой Линн всего несколько дней назад. 103-летняя Линн спела дуэтом с сопрано Кэтрин Дженкинс для того, чтобы также собрать деньги на помощь британским врачам, которые борются с коронавирусом.

Песня поднялась в чарте iTunes после того, как две недели назад в воскресном телеобращении к британскому народу ее упомянула королева Елизавета II, пообещав, что после сложного этапа самоизоляции британцы вернутся к обычной жизни.

Том Мур приобрел общенациональную известность после того, как объявил сбор пожертвований на нужды NHS. Для привлечения средств ветеран, служивший в годы войны в Индии и Бирме, выложил в интернете фото, на котором видно, как он обходит свой небольшой сад в округе Марстон-Мортей в английском графстве Бедфордшир на ходунках (роллаторе). Мур намеревался совершить 100 кругов, каждый длиной 25 м, и в четверг добился этого результата, но не остановился. Он обещал продолжить делать обход сада до тех пор, пока будут поступать пожертвования.

Вначале он планировал собрать £1 тыс., но его акция вызвала столь огромный интерес, что ему удалось собрать в 22 тыс. раз больше изначально намеченной суммы - £22 млн ($27,5 млн).